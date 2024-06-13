У протистоянні Росії в Чорному морі Україні допомагають морські дрони.

Коли в лютому 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення, Україна майже не мала військово-морського флоту. Єдиний фрегат – "Гетьман Сагайдачний" – затопили, щоб запобігти його захопленню Росією.

Два роки по тому Україна намагається стримати російський наступ на суші, але виграє війну в Чорному морі і прорвала російську блокаду своїх зернових суден. Про це пише The Economist.

Успіх України часто залежить від швидких технологічних інновацій. Кожен другий військово-морський флот покладається на кораблі з екіпажем, але Україна створила флот безекіпажних катерів.

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До війни в Україні найбільш амбітним проєктом був Sea Hunter, 40-метровий корабель, який американський флот розробляє з 2016 року. Але українські ВМС відрізняються від американських. Наша країна "стала піонером" у створенні невеликих, дешевих військово-морських дронів, які швидко і легко будуються і використовуються для атаки, а не для підтримки сил. Військово-морський аналітик Х.І. Саттон задокументував 11 типів безпілотників на основі відео і зображень знайдених кораблів – в тому числі дрон Magura V5 – але їх може бути більше.

Такі БПЛА завдавали ударів по російським патрульним і транспортним суднам, військовим кораблям і навіть пошкодили Керченський міст, який з'єднує окупований Крим з Росією. Окремі безпілотники, як правило, не завдають великої шкоди, але кілька ударів можуть потопити корабель. За підрахунками видання, військово-морські безпілотники вивели з ладу близько десяти російських кораблів, в тому числі "Цезаря Кунікова".

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, стверджує, що українські безпілотники "мають ще багато сюрпризів для росіян".

"Приватні розробники, що працюють в інших країнах, можуть дати підказку, що це можуть бути за сюрпризи. Чотири турецькі оборонні компанії розробили підводний камікадзе USV, який може непомітно наближатися до цілей, а потім виринати для швидкісної атаки", – йдеться у матеріалі.

Примітно, що хоча успіх малих безпілотників на суші в Україні спонукав інші збройні сили інвестувати більше коштів у власні програми розвитку безпілотників, перемоги України на морі не призвели до подібного "буму" на морські дрони. Щоправда, за одним винятком: Росія також почала розгортати такі безпілотники.

Морські дрони: які безекіпажні катери використовує Україна

Як відомо, Україна активно використовує безпілотники у війні з російськими окупантами. Зокрема, вони відіграють велику роль у битві за Чорне море.

Найбільш часто у ЗМІ згадуються морські дрони Magura V5. Представник ГУР Андрій Юсов у травні заявляв, що вони завдали збитків російському флоту на 500 млн доларів. За його словами, процес вдосконалення цих безпілотників триває постійно.

Також на слуху ще одні морські дрони – Sea Baby, які є на озброєнні в Служби безпеки України. Не так давно стало відомо, що їх обладнали системами "Град".

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