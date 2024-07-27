Агресор намагається використати залишки знищених бронемашин, щоб вбити побільше українців.

Росіяни створили чергового "монстра Франкенштейна" для використання на фронті в Україні. Цього разу схрестили лафет 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Васільок" з 73-мм гарматою 2А28 "Гром" від БМП-1. На це звернув увагу військовий оглядач Олександр Коваленко.

На думку аналітика, поява нового "гомункулуса" в російській армії є прямим результатом величезних втрат у бронетехніці, яких було завдано з початку повномасштабного вторгнення. Так, згідно з верифікованими даними, росіяни втратили знищеними, пошкодженими і затрофеєними ЗСУ щонайменше 850 БМП-1, а згідно з оціночними даними - понад 1 500 одиниць.

Крім того, на складах у Росії досі є понад 1 тисяча БМП-1, але, як вважають експерти, майже всі вони не підлягають відновленню.

За словами Коваленка, у сотень непридатних до ремонту БМП-1 на базах зберігання і сотень знищених у боях часто залишаються неушкодженими стволи. Саме їх росіяни і вирішили використати для створення "давно забутого класу легкої піхотної гармати підтримки", оскільки ці стволи від знищених БМП - надлишковий ресурс.

"Про якість стрільби і точність можна судити з доданого відео, навіть не будучи експертом. Якість рівня "їздить-стріляє"... точніше "волочуть-стріляє", але як вогневий елемент, що супроводжує штурмову діяльність суїцидників РОВ, гадаю, скоро застосовуватиметься повсюдно", - зазначає Коваленко.

Інші "монстри" на озброєнні російської армії

Як писав УНІАН, навесні цього року росіяни почали використовувати на фронті "танки-черепахи" - танки, кустарно обшиті листовим залізом і навіть деревом для захисту від українських дронів. Ця техніка показала обмежену ефективність, проте експерти вважають її скоріше невдалим, ніж вдалим експериментом.

Також ми розповідали про дивні експерименти росіян з армійським бронетягачем МТ-ЛБ, на який окупанти приварювали величезні корабельні гармати.

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