Лише третина бортів з усієї кількості були у справному стані, наголосив головнокомандувач ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Сил оборони було лише 120 літаків. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Як він наголосив в інтервʼю виданню The Economist, тільки третина (40 – УНІАН) бортів були придатні до експлуатації. Головнокомандувач зауважив, що базове озброєння, таке як ракети та снаряди, залишається важливим для України, проте військові потребують ключових можливостей і технологій.

"Найважливішою з них є повітряна міць. Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. На початку війни у нас було 120 бойових літаків. З них лише третина була придатна до використання", – пояснив він.

Залужний також зауважив, що російські військово-повітряні сили зазнали значних втрат. Українські воїни знищили понад 550 систем протиповітряної оборони противника. Проте росіяни все ще мають значну перевагу і будують нові штурмові ескадрильї.

"Ця перевага ускладнила наше просування вперед", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Війна в Україні: важливі новини

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби, 1 листопада, на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень. Росіяни вели штурми на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, проте успіху не мали.

Водночас українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і три – по зенітно-ракетних комплексах російських військ. Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 5 російських РЛС, 2 пункти управління, 3 ворожих ЗРК та 11 артилерійських засобів.

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