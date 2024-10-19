'Без цього не проживеш й години': Україна щомісяця винаходить нові РЕБ, - The Times

Світовим виробникам зброї варто наслідувати приклад України щодо розробок нових типів та форм антидронової боротьби.

В Україні активно розробляються новітні технології для боротьби з російськими безпілотниками. Незабаром будуть доставлені на лінію фронту. Серед цих розробок - спеціальні рюкзаки типу "їжачок" та наземні роботи з "купольними щитами", які здатні ефективно нейтралізувати ворожі дрони, пише The Times.

Сергій Скорик, комерційний директор компанії Kvertus, розповів, що він часто працює або безпосередньо на фронті, або в спеціалізованих лабораторіях із високим рівнем безпеки, де розробляється захисна зброя для українських військових. На відміну від тривалих термінів розробки нових технологій у деяких західних країнах, в Україні доводиться створювати нові рішення всього за кілька тижнів, щоб постійно протидіяти змінюваній зброї ворога.

Скорик каже, що в умовах війни нові технології мають з’являтися дуже швидко. Один із ключових продуктів Kvertus — наземний робот, оснащений спеціальними антенами, здатними блокувати сигнали дронів у радіусі до 300 метрів. Цей робот може не тільки нейтралізувати дрони, але й використовуватися для евакуації поранених з поля бою. Антени створюють "купольний" захист, блокуючи радіосигнали, а у разі спрямованої дії можуть вивести дрон з ладу на відстані до 10 км.

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Інша розробка компанії - рюкзаки типу "їжачок", оснащені великою кількістю антен, які працюють у різних частотних діапазонах і дозволяють глушити дрони. Ці пристрої забезпечують захист на відстані до кількох кілометрів і коштують близько 6000 доларів за одиницю. Ці інновації створені для того, щоб зберегти життя солдатів на передовій. Скорик каже:

"Якщо ти без цього обладнання на фронті, то навряд чи проживеш довше години".

Kvertus також постачає частину своїх технологій для танків Challenger 2, які Україна отримала від Великої Британії. Крім того, компанія використовує свої рішення для роботи на території Росії, зокрема в Курській області. Такі інновації дозволяють українській армії ефективно боротися з безпілотниками, зберігаючи життєво важливу перевагу в умовах постійного технологічного змагання з російськими військами.

Британський міністр оборони Джон Хілі підкреслив, що швидкість, з якою українські інженери розробляють нові технології, є надзвичайною і слугує прикладом для інших країн. "Цикл створення, застосування та оновлення зброї в Україні є немислимим для нас, але ми маємо навчитися працювати так само швидко", - зазначив він.

Генерал сер Джим Гокенхалл також додав, що Британія має прискорити свої оборонні розробки, щоб не відставати у цій "технологічній гонці озброєнь""

Таким чином, українська промисловість та військові змушені постійно знаходити нові рішення для протидії загрозам на полі бою. Завдяки тісній співпраці між оборонними підприємствами та армією, такі розробки з'являються надзвичайно швидко, що дозволяє українським військам залишатися на крок попереду ворога і захищати свої позиції.

РЕБ на війні

У червні росіяни заявили, що змогли створити роботизовану мобільну платформу, яка несе на собі систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) і може, наприклад, слідувати за піхотною групою в атаці і прикривати її від дронів-камікадзе.

Крім того, росіяни заявили про створення ефективної системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), яку солдати можуть носити на спині, як рюкзак.

У липні офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Національної гвардії України Дмитро Кожубенко зазначає, що у російських окупантів є дуже велика перевага як у засобах радіоелектронної боротьби, так і в засобах безпілотної авіації.

Генерал-майор запасу Збройних Сил України Сергій Кривонос пояснив, чому в Україні є проблеми із системами радіоелектронної боротьби. За його словами, це пов'язано з диверсійною діяльністю Росії всередині української армії впродовж перших 20 років незалежності.

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