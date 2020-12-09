На півдні відбулися тактико-спеціальні навчання десантно-штурмових підрозділів.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони.
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Десантники тренувалися утримувати противника на морському узбережжі до приходу основних сил. Під час навчань військові штурмували панівну висоту.
«Особлива увага приділялась вмінню командирів управляти підрозділом, стежити за ходом бою, вести розвідку противника, своєчасно ставити завдання підлеглим, уміло використовувати всі вогневі засоби, а також результати вогневого ураження противника», – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За часовими показниками й злагодженими діями весь підрозділ оцінили як готовий виконувати завдання за призначенням.
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