Угода могла б свідчити про підготовку Китаю до великої війни — але її доля досі невідома.

Китай, який активно розвиває власну авіаційну промисловість, виявив інтерес до закупівлі російських літаків-дозаправників Іл-78МК-90А. Про це свідчать злиті у мережу документи російської держкорпорації "Ростех" за 2023 рік, які оприлюднила хакерська група Black Mirror, пише Defence Express.

За цими даними, Пекін розглядав можливість придбання 20 літаків модифікації Іл-78МК-90А із терміном постачання у 2027–2028 роках. Проте жодної офіційної інформації про контракт досі немає — що викликає сумніви, чи вдалося Росії "впарити" свій літак навіть союзнику.

Іл-78МК-90А — це модернізована версія старого літака Іл-78, створена на базі транспортника Іл-76МД-90А, виробництво якого постійно відстає від планів. Китайська літера "К" у позначенні свідчила б про спеціальний варіант для НВАК (Народно-визвольної армії Китаю).

Водночас Китай уже має власний аналог — YY-20, розроблений на базі важкого транспортника Y-20. На озброєнні перебуває лише 17 сучасних дозаправників, тоді як решта флоту — застарілі H-6U 1950-х років та кілька Іл-78, придбаних свого часу в України.

Аналітики припускають, що така зацікавленість у додаткових літаках може бути пов’язана з можливою підготовкою Китаю до вторгнення на Тайвань. Для проведення масштабних операцій і протистояння США Пекіну потрібно суттєво наростити можливості дозаправлення у повітрі.

Втім, існує й інша версія — китайці могли просто переконатися, що російська промисловість не здатна виконати контракт у прийнятні терміни. Саме тому угода або заморожена, або повністю зірвалася.

Доля домовленостей поки лишається невідомою. Якщо контракт усе ж існує, його підтвердження можуть з’явитися лише на супутникових знімках або фото нових літаків у майбутньому.

Загроза для Тайваню - роль РФ

Раніше The Washington Post писала, що Росія допомагає Китаю з навчанням і наданням технологій в одній із небагатьох галузей, де російська армія все ще перевершує можливості китайських військових, - у повітряно-десантних військах.

Також документи підтверджують існування програми навчання китайських десантників російськими фахівцями спочатку в Росії, а пізніше в Китаї. Це може бути частиною підготовки до ймовірного вторгнення на Тайвань.

