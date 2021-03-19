Водночас Росія цього тижня вивела всі шість своїх субмарин Чорноморського флоту на "завдання" у Чорному морі.

Ракетний крейсер США "Монтерей" 19 березня почав прохід до Чорного моря для проведення операції з дотримання безпеки в чорноморському регіоні.

Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на Шостий флот США.

"Кораблі ВМС США та літаки регулярно діють у Чорному морі на підтримку наших союзників по НАТО та партнерів", - повідомили у ВМС США.

Зазначається, що корабель "Монтерей" діятиме у Чорному морі поряд із "союзниками по НАТО та партнерами на захист свободи, економічного процвітання та задля того, щоб моря залишались вільними та відкритими".

З 19 по 29 березня в Чорному морі відбудуться навчання НАТО "Морський щит 2021". У навчаннях візьмуть участь понад 2 тисячі військових із 8 країн, 18 бойових кораблів та 10 літаків, заявили у румунському відомстві.

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Водночас, як повідомляють російські ЗМІ, Росія цього тижня вивела всі шість своїх субмарин Чорноморського флоту на "завдання" у Чорному морі.

Що відомо про крейсер "Монтерей" класу "Тікондерога"

"Монтерей" є ракетним крейсером ВМС США класу "Тікондерога". Попередній візит крейсера США такого класу до Чорного моря відбувся в 2017 році.

Крейсери типу "Тікондерога" (Ticonderoga) є найбільшою повоєнною серією багатофункціональних крейсерів, побудованих для ВМС США. У період з 1983 по 1994 роки було побудовано 27 крейсерів. Серія крейсерів класу Ticonderoga ділиться на 4 етапи їхнього будівництва, пов'язані із впровадженням нових систем озброєнь.

Крейсер USS "Monterey" (CG-61) належить до 3 серії. Він був спущений на воду в 1988 році та прийнятий на озброєння ВМС у 1990 році.

Основним завданням крейсерів класу Ticonderoga є супровід авіаносців, тому в кожній авіаносній групі присутній хоча б один такий крейсер. Завдяки бойовій системі Aegis він забезпечує протиповітряну оборону авіаносного угрупування та боротьбу з протикорабельними ракетами. Завдяки кормовій системі вертикального запуску МК-41 крейсери здатні впродовж декількох секунд завдати удару по ворожих угрупуваннях авіації, надводних чи підводних суднах, а також здатні завдавати атакувальних ударів по ворожих наземних чи надводних об'єктах. Крейсери можуть діяти як самостійно, так і бути флагманами групи кораблів.

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Автор: Олександр Топчій