"Сармати" мають замінити старі радянські ракети шахтного базування.

Росія вже "найближчим часом" поставить на бойове чергування новітні ядерні ракети "Сармат", які російська пропаганда нахвалює вже кілька років. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з випускниками військових вузів.

Так, російський диктатор пообіцяв удосконалювати армію "з урахуванням нових викликів" і "безцінного досвіду", отриманого в ході повномасштабного вторгнення в Україну. У цьому контексті найважливішим завданням Путін назвав розвиток ядерної тріади, що, за його словами, гарантує не тільки військову безпеку самої Росії, але ще і "глобальну стабільність".

"Вже близько половини частин і з'єднань ракетних військ стратегічного призначення оснащені новітніми комплексами "Ярс", проводиться переозброєння військ на сучасні ракетні системи з гіперзвуковою бойовою частиною "Авангард". Найближчим часом на бойове чергування заступлять перші пускові установки комплексу "Сармат" з новою важкою ракетою", – заявив він.

Також Путін стверджує, що "в суворій відповідності з планами" йде поповнення ядерних арсеналів стратегічної авіації і військово-морського флоту. Зокрема, на бойову службу вийшов фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков", озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Ракетний комплекс "Сармат" – що відомо

РС-28 "Сармат" - стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п'ятого покоління. Оснащений важкою багатоступінчастою міжконтинентальною балістичною ракетою. "Сармат" створювався для заміни застарілих радянських ракет Р-36М2 "Воєвода", які створювалися в тому числі українськими підприємствами і були частково залежні в обслуговуванні від українських фахівців.

Як стверджується, "Сармат" відрізняється від попередників більш складною траєкторією польоту, щоб успішніше обходити протиракетну оборону. Зокрема заявляється, що "Сармат" здатний на "орбітальне бомбардування", яке дозволяє бити по території противника через Південний полюс Землі в обхід розгорнутих батарей ПРО.

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