Президент РФ запевнив, що російські військові отримають "передове озброєння".

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про зміцнення ядерної тріади. Він пообіцяв, що російські війська отримають "передову техніку".

За словами Путіна, цього року мають намір розгорнути пускові установки ракетного комплексу "Сармат" з новою важкою ракетою, продовжити серійне виробництво гіперзвукових комплексів повітряного базування "Кинджал" та почати масові поставки гіперзвукових ракет морського базування "Циркон".

Крім того, він заявив, що військово-морський флот РФ поповниться атомним підводним крейсером проекту "Борей-А" "Імператор Олександр III". При цьому в найближчі роки очікується спуск на воду ще трьох крейсерів цього проекту.

Відео дня

Також президент РФ заявив про "насичення російської армії передовою технікою", серед якої ударні системи, засоби зв'язку, БПЛА і артилерійські комплекси.

"Зараз наша промисловість швидкими темпами нарощує виробництво всієї лінійки звичайних озброєнь, освоює серійний випуск перспективних зразків для армії і флоту, Повітряно-космічних сил", - заявив Путін у своєму привітанні з 23 лютого.

Ядерна зброя Росії - що відомо

Москва неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю. Так, під час виступу з посланням до Федеральних Зборів РФ Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з США і доручив забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї.

Наступного дня видання CNN повідомило, що Росія провела провальне випробування ракети "Сармат" під час візиту Джо Байдена в Україну, 20 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: