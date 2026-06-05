Росія будує дослідний зразок нового винищувача п’ятого покоління: що про нього відомо

Йдеться про літак з одним двигуном, який просувають на ринку під назвою Checkmate.

Росія вже будує дослідний зразок винищувача п’ятого покоління Су-75 Checkmate. Про це повідомив генеральний директор ПАТ ОАК ("Об’єднана авіабудівна корпорація") Вадим Бадеха, пишуть росЗМІ.

"Для нас початок виробництва сучасного однодвигунного винищувача п’ятого покоління є дуже важливим, оскільки через низку причин РФ за останні десятиліття з цього ринку фактично пішла. Хоча в СРСР було вироблено кілька десятків тисяч однодвигунних бойових літаків. Роботи над Checkmate вже на етапі будівництва дослідного зразка", – сказав він.

За словами топ-менеджера, літак створюється як для Міністерства оборони РФ, так і для можливих іноземних замовників.

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"Терміни постачання залежатимуть від того, як ми проведемо роботу із замовниками, від інтересу та завдань. Міністерство оборони ставить завдання щодо зниження вартості кінцевого виробу", – додав Бадеха.

Сьогодні росіяни вже мають один винищувач умовного п’ятого покоління – літак Су-57, який оснащений двома двигунами. Головна перевага однодвигунного Су-75 над ним – нижча вартість самого літака та його експлуатації. Водночас, ймовірно, новинка буде суттєво поступатися Су-57 за своїми бойовими можливостями.

Винищувач Су-75 - довідка

Новий російський легкий тактичний літак (ЛТС) – це малопомітний багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, створений в ОКБ імені П. О. Сухого. Макет літака був представлений 20 липня 2021 року на авіасалоні МАКС-2021, як Checkmate. В Росії він отримав більш звичну назву Су-75.

Створення літака неодноразово переносилося. Станом на сьогодні перший політ машини очікують у 2027 році.

За розрахунковими характеристиками, він зможе літати на максимальній безфорсажній швидкості M=1,8 (близько 2200 км/год). Бойове навантаження літака становитиме 7800 кг. Винищувач має отримати сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою.

Російські літаки – інші новини

В кінці травня УНІАН повідомив, що російська армія отримала чергову партію винищувачів четвертого покоління Су-35С. Точна кількість літаків у новій партії не розкривалася. Опубліковані фото та відео дозволяють припустити, що російські війська могли отримати щонайменше два нові літаки.

Це не перша партія Су-35С, яку росіяни отримали у 2026 році. Раніше, у квітні, про передачу цих літаків також повідомляв УНІАН. Згідно з оприлюдненими даними, тоді РФ могла отримати кілька бойових машин цього типу.

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