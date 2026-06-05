Росія будує дослідний зразок нового винищувача п’ятого покоління: що про нього відомо

Росія вже будує дослідний зразок винищувача п’ятого покоління Су-75 Checkmate. Про це повідомив генеральний директор ПАТ ОАК ("Об’єднана авіабудівна корпорація") Вадим Бадеха, пишуть росЗМІ.
"Для нас початок виробництва сучасного однодвигунного винищувача п’ятого покоління є дуже важливим, оскільки через низку причин РФ за останні десятиліття з цього ринку фактично пішла. Хоча в СРСР було вироблено кілька десятків тисяч однодвигунних бойових літаків. Роботи над Checkmate вже на етапі будівництва дослідного зразка", – сказав він.
За словами топ-менеджера, літак створюється як для Міністерства оборони РФ, так і для можливих іноземних замовників.
"Терміни постачання залежатимуть від того, як ми проведемо роботу із замовниками, від інтересу та завдань. Міністерство оборони ставить завдання щодо зниження вартості кінцевого виробу", – додав Бадеха.
Сьогодні росіяни вже мають один винищувач умовного п’ятого покоління – літак Су-57, який оснащений двома двигунами. Головна перевага однодвигунного Су-75 над ним – нижча вартість самого літака та його експлуатації. Водночас, ймовірно, новинка буде суттєво поступатися Су-57 за своїми бойовими можливостями.
Винищувач Су-75 - довідка
Новий російський легкий тактичний літак (ЛТС) – це малопомітний багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, створений в ОКБ імені П. О. Сухого. Макет літака був представлений 20 липня 2021 року на авіасалоні МАКС-2021, як Checkmate. В Росії він отримав більш звичну назву Су-75.
Створення літака неодноразово переносилося. Станом на сьогодні перший політ машини очікують у 2027 році.
За розрахунковими характеристиками, він зможе літати на максимальній безфорсажній швидкості M=1,8 (близько 2200 км/год). Бойове навантаження літака становитиме 7800 кг. Винищувач має отримати сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою.
Російські літаки – інші новини
В кінці травня УНІАН повідомив, що російська армія отримала чергову партію винищувачів четвертого покоління Су-35С. Точна кількість літаків у новій партії не розкривалася. Опубліковані фото та відео дозволяють припустити, що російські війська могли отримати щонайменше два нові літаки.
Це не перша партія Су-35С, яку росіяни отримали у 2026 році. Раніше, у квітні, про передачу цих літаків також повідомляв УНІАН. Згідно з оприлюдненими даними, тоді РФ могла отримати кілька бойових машин цього типу.