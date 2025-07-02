Передбачається, що таку зброю можна буде використовувати для боротьби з різними цілями, зокрема, гіперзвуковими ракетами.

У мережу виклали нові фото прототипу японського рейкотрона, розробку якого ведуть вже багато років.

На них звернув увагу військово-технічний портал Defense Express. Наразі прототип встановили на палубу експериментального судна JS Asuka.

"‎З останніх випробувань стало відомо, що 40-мм снаряд масою 320 г, яким стріляє цей рейкотрон, має початкову швидкість при вильоті зі ствола у 2230 м/с або 6,5 Маха"‎, – зазначає Defense Express.

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На думку фахівців, серійні зразки рейкотрону можуть мати вищі характеристики.

Зазначимо також, що сьогодні Японія має декілька проєктів есмінців, які хочуть озброїти рейкотронами. Чи справді вони отримають таку зброю – невідомо.

Ймовірно, серійні зразки (якщо вони з’являться) будуть суттєво відрізнятися від того, що можна бачити зараз.

Рейкотрон – довідка УНІАН

Рейкотрон – це електромагнітний прискорювач мас, що розганяє струмопровідний снаряд уздовж двох металевих направляючих.

Спеціалісти вважають, що рейкотрон – це доволі перспективний тип озброєння. Його перевагами є потужність, універсальність, а також низька ціна пострілу.

Проте, є у рейкотрона і суттєві недоліки. Вони пов’язані з невисоким ресурсом ствола, потребою у великій кількості електричної енергії, а також занадто великими допоміжними системами – як можна бачити на нових фото, поряд з рейкотроном знаходяться чотири великі контейнери.

Зазначимо, що окрім Японії роботи в цьому напрямку проводять, зокрема, в КНР. Китайський рейкотрон можуть встановлювати на кораблі.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати хочуть використовувати снаряди рейкотрона для нового зенітного комплексу.

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