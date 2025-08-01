Для військових чиновників встановили жорсткий термін проведення випробувань.

Пентагон планує провести перше випробування нової системи протиракетної оборони "Золотий купол" у 2028 році. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, випробування "Золотого купола" хочуть провести до наступних президентських виборів у США, які відбудуться 2028 року. Вони підкреслили, що для військових чиновників встановили жорсткий термін, щоб довести, що вони можуть втілити в реальність бачення президента США Дональда Трампа про протиракетну оборону майбутнього.

Одне з джерел розповіло журналістам, що "Золотий купол" зможе перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з інших куточків світу. Він зазначив, що випробування буде проведено під кодовою назвою FTI-X (Інтегроване польотне випробування).

Відео дня

Інший співрозмовник видання уточнив, що випробування, яке проведуть у четвертому кварталі 2028 року, стане лише першою фазою програми. Він підкреслив, що проєкт зосереджений на швидкому розвитку і використанні вже наявних систем.

Китай створив матеріал, який може підірвати ефективність "Золотого купола" - що відомо

Раніше китайські вчені заявили, що розробили новий інноваційний матеріал, який можна використовувати як стелс-матеріал для військової техніки. За їхніми словами, він може підірвати ефективність системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Вчені під керівництвом професора Лі Цяна з Чжецзянського університету наголосили, що новий матеріал ефективний проти інфрачервоного і мікрохвильового виявлення. Він може виявитися придатним для високошвидкісних літаків і ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: