"Насипали" росіянам львівські десантники, які дедалі ближче підходять до Кремінної.

ЗСУ переходять на зброю зразка країн НАТО. Завдяки підтримці західних партнерів українська армія дедалі частіше отримує не лише стрілецьку зброю, а й важкі калібри, завдяки яким протистоїть ворогу.

Як йдеться в сюжеті ТСН, ЗСУ вже мають артилерію британської корони - гармати L119, які прицільно стріляють по ворожих позиціях. І вони вже нищать окупантів на Луганщині та допомагають просуватися в бік Кремінної.

Снаряди, з яких гатять по російських окупантах бійці, розраховані переважно на ворожу піхоту. Але журналісти ТСН стали свідками, як захисники України знищили командний пункт та техніку окупантів за допомогою цих снарядів.

Відео дня

Так насипали росіянам львівські десантники, вони дедалі ближче підступають до Кремінної Луганської області.

Гаубиця L119 - характеристики

L119 — це легка аеромобільна десантна або буксирована гаубиця із середнім екіпажем від п’яти до семи солдатів.

Максимальна швидкість пострілів — шість на хвилину протягом перших двох хвилин. Постійна скорострільність становить три постріли на хвилину протягом 30 хвилин.

Дальність стрільби - 14 км, а максимальна дальність 19,5 км може бути досягнута за допомогою ракетних снарядів.

Гаубиця L119 стріляє всіма стандартними напівфіксованими боєприпасами НАТО, а також спеціальними ракетними снарядами.

Вас також можуть зацікавити новини: