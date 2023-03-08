Під час вторгнення в Україну російські військові втратили дві командно-штабні машини Р-149БМР в березні і одну було захоплено 10 вересня під час звільнення Харківщини.

Українські військові затрофеїли російську командно-штабну машину оперативно-тактичного рангу Р-149БМР. Техніку, уже перефарбовану у синьо-жовті кольори, помітили на вулицях одного з міст.

Як пояснив у Telegram військовий оглядач Олександр Коваленко, такі машини у значному дефіциті російських підрозділів.

ЗСУ переважно знищували або захоплювали Р-149МА1/3, однак Р-149БМР – якісно новий рівень. Коваленко нагадав, що російські війська втратили вже понад 125 одиниць цієї техніки. "Що (сталося – ред.) з офіцерським складом, який розміщався у цих Р-149БМР, можна тільки уявити", - додав експерт.

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Р-149БМР – що за машина

Р-149БМР призначена для забезпечення моніторингу обстановки у зоні бойових дій. До складу обладнання входять радіостанції, що забезпечують конфіденційність передачі даних та інформації.

Крім того, Р-149БМР має персональні комп'ютери, здатні взаємодіяти з апаратурою навігації та зв'язку.

Функціонал комп'ютерів охоплює обробку, введення та зберігання текстової та відеоінформації, також є можливість відображення даних на спеціальній електронній карті, завдяки чому користувач здатний отримувати всю необхідну інформацію та оперативно ухвалювати рішення.

Під час вторгнення в Україну російські військові втратили дві командно-штабні машини Р-149БМР в березні, одну з яких було знищено українськими військовими на Сумщині поблизу Тростянця, і одну було захоплено 10 вересня під час звільнення Харківщини.

Втрати РФ в Україні - затрофеяні боєприпаси

Зараз українські війська використовують проти окупантів захоплені під час деокупації Харківщини запаси БК самих же росіян, зокрема дефіцитні для РФ боєприпаси 3БМ60 "Свинець-2".

З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже 6723 броньованих машин, 3436 танків, 253 ППО, 2463 артсистеми і 488 РСЗВ.

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