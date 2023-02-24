Цього тижня західні офіційні особи висловили стурбованість тим, що Китай, можливо, розглядає можливість надання Росії смертоносної військової допомоги — Пекін відкидає ці звинувачення.

У МЗС Китаю в п'ятницю, 24 лютого, спростували повідомлення ЗМІ про те, що Пекін веде переговори з Москвою про постачання безпілотників. Там запевнили, що країна проявляє "відповідальний підхід" до військового експорту, повідомляє CNN.

"Китай завжди виявляв розсудливий і відповідальний підхід до військового експорту, він не здійснює продажу зброї у зони конфліктів або сторонам, які воюють", — заявив на щоденному брифінгу офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

Він стверджує, що останнім часом дуже багато дезінформації про китайську сторону.

Відео дня

Китай поставить Росії дрони - Spiegel

Як повідомило видання Spiegel, Росія веде переговори з Китаєм про постачання окупантам ударних дронів-камікадзе. Журналісти стверджували, що виробник цих БПЛА Bingo вже погодився виготовити й випробувати 100 прототипів ZT-180 перед передачею безпілотників РФ у квітні 2023 року.

Крім того, стверджувалося, що Bingo планує постачати компоненти та технології в Росію, щоб країна могла самостійно виробляти близько 100 дронів на місяць.

Напередодні в США заявили, що Китай розглядає поставку РФ летального озброєння дня війни проти України. Більш того, західна розвідка повідомляла, що КНР вже допомагає режиму Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: