Вісім чоловік загинули при безпорядках у Єревані

Вісім чоловік загинуло при безпорядках в Єревані в ніч на неділю, 33 співробітники правоохоронних органів дістали поранення, повідомляє агентство «Новости-Армения» з посиланням на прес-службу Поліції.

«Обставини загибелі вісьмох людей розслідуються генеральною прокуратурою», - йдеться у повідомленні Поліції.

У госпіталь Поліції Вірменії звернулися 33 військовослужбовців і співробітників Поліції, з яких 11 чоловік з осколковими поранення, 13 травмами різної тяжкості, вісім - з отруєнням газом, один потерпілий був непритомний.

Згідно з повідомленням Поліції, з полудня 1 березня натовп учасників опозиційної акції, що зібрався поблизу мерії Єревану, поступово став некерованим, і до вечора почав розгром і грабіж.

Протягом декількох годин з семитисячного натовпу відділялися групи людей, які в процесі масових безпорядків спалили на довколишніх вулицях близько двох десятків приватних автомобілів, зокрема поліцейських машин, карет «Швидкої допомоги», розбили автобуси і тролейбуси.

Лише після введення в місті надзвичайного стану завдяки узгодженим діям співробітників Поліції, Служби національної безпеки і Армії, погромники відступили, припинили масові безпорядки і віддалилися.

«Вживають заходів щодо визначення осіб організаторів і учасників даних акцій, їх виявлення і притягання до відповідальності у встановленому законом порядку», - наголошується в повідомленні.

В зв`язку з цим поліція Вірменії закликає громадян проявляти пильність і стриманість, беззастережно виконувати вимоги надзвичайного положення, сприяти правоохоронним органам в справі усунення масових безпорядків.

У суботу вранці поліція розігнала мітинг прихильників опозиційного діяча, колишнього президента Вірменії Тер-Петросяна на площі Свободи в центрі Єревану. Після розгону мітингу того ж дня його учасники перемістилися до посольства Франції поблизу мерії Єревану, де і відбулися зіткнення з поліцією і ОМОНом.

Президент Вірменії підписав указ про введення в Єревані надзвичайного стану. Указом президента, з 1 березня 2008 року строком на 20 днів в столиці введено надзвичайний стан відповідно до пункту 6 параграфа 14 статті 55 (загроза безпеці держави і населення).