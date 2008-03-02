Скільки ж набрав Медведєв - exit-polls

Дмитро МЕДВЄДЄВ перемагає в першому турі виборів президента Росії з 69,6% голосів виборців. Такі дані exit-polls (опитування виборців на виході з дільниць) опублікував Всеросійський центр вивчення громадської думки.

В опитуванні взяли участь понад 186 тисячі виборців на 1 тисячі виборчих дільниць в 62 регіонах країни. Відповісти на запитання відмовилися 20,3% респондентів, зазначає Газета.Ru.

За даними exit-polls, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ здобув 17,2% голосів, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ - 11,4%, лідер Демократичної партії Андрій БОГДАНОВ 1,8%.

В ході президентських виборів 14 березня 2004 року Володимир ПУТІН одержав 71,3% голосів росіян, які взяли участь у виборах.