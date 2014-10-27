ЗМІ: На Гаваях потік лави зупинився за сто метрів від будинків
22:18, 27 жовтня 2014Світ
0 0
Потік лави вулкана Кілауеа, який наближається до забудованих районів протягом останніх місяців, зупинився за 100 ярдів (близько 90 метрів) від найближчих будинків.
Reuters
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.
Мешканці осель на шляху лави були підняті по тривозі для можливої евакуації.
Читайте такожвиверження вулкана В Індонезії:евакуйовано понад 20 тис людей
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter