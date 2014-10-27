ЗМІ: На Гаваях потік лави зупинився за сто метрів від будинків

22:18, 27 жовтня 2014
Світ
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Потік лави вулкана Кілауеа, який наближається до забудованих районів протягом останніх місяців, зупинився за 100 ярдів (близько 90 метрів) від найближчих будинків.

Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Мешканці осель на шляху лави були підняті по тривозі для можливої евакуації.

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