"Імперський релікт": експерт передбачив неминучий розпад Росії

РФ — це Російська імперія, яка недорозпалася, підкреслив політолог.

Російська Федерація є останнім у сучасному світі геополітичним імперським реліктом.

Про це заявив економіст і політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін у чаті на "Главреді".

"РФ — це Російська імперія, яка недорозпалася. Правляча в Кремлі КГБистська корпорація на чолі з Путіним і Медведєвим повністю себе зжила. Вона не дає структуруватися і здійснити національне самовизначення, принаймні, 21 титульній нації на теренах існуючої російської сублімації", — заявив він.

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Соскін вважає, що за своєю суттю Кремль є імперською метрополією ще гіршою, ніж у свій час була Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія та Нідерланди.

"Вони теж були центрами колоніальних імперій. Як відомо, дані імперії розпалися. Те саме має статися і з РФ. Виходячи з того, що Україна і Росія все більше поглинаються хвилями військового психозу, однозначно, що, якщо цей процес не буде припинено, то торговельні, економічні, дипломатичні, культурні відносини будуть розірвані. Це об'єктивна реальність", — додав експерт.

Нагадаємо, раніше Соскін пояснив, чому Путін як президент приречений.