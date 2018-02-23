"Потягне в труну країну": політолог розповів про приречене президенство Путіна

Нинішній лідер РФ нічого своїй країні вже дати не може, вважає експерт.

Стратегічно Володимир Путін як президент Російської Федерації приречений, але однозначно, що він за собою потягне в труну і країну.

Раціонально пояснити, навіщо він знову хоче стати главою РФ, неможливо, розповів економіст і політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін у чаті на "Главреді".

"На мій погляд, таке його бажання треба розглядати як психічну хворобу, своєрідну наркозалежність. Нічого Російської Федерації він вже дати не може. Він і його оточення — це люди минулого, навіть не сьогодення і, тим більше, не майбутнього", — зазначив співрозмовник.

За його словами, "Путін і та організація, яка є спадкоємцем КДБ (комітет держбезпеки, діяв в СРСР — ред.), які сьогодні керують РФ, побудований на принципі вертикальної детермінованої ієрархії, жорсткого директивного централізму зверху донизу".

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"Сьогоднішній період трансформації людської цивілізації для таких систем є смертельним — вони повинні померти разом з їх носіями. Якщо б Путін або хто-небудь в його оточенні виявили б хоча б краплину мудрості, вони б передали владу представниці нових сил Ксенії Собчак (телеведуча, кандидат на пост президента Росії — Ред.)", — заявив експерт.

Соскін вважає, що "тоді б у РФ з'явився хоча б маленький шанс на продовження геополітичної життєдіяльності".

"Стратегічно Путін як президент приречений. Але однозначно, що він за собою потягне в труну і Російську Федерацію", — стверджує політолог.

Нагадаємо, в Росії на 18 березня — день, коли після так званого "референдуму" у 2014-му був анексований Крим, заплановано проведення президентських виборів, Центрвиборчком зареєстрував Володимира Путіна кандидатом на пост глави держави. Російський опозиціонер, тринадцятий чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров вважає, що в країні "належить перепризначення Путіна".