Румунській прем'єрці дозволили називати європарламентарів аутистами

Національна рада боротьби з дискримінацією Румунії не побачила жодних порушень у тому, що прем'єрка країни Віоріка Денчіле в інтерв'ю назвала депутатів Європарламенту "аутистами".

Румунська Національна рада боротьби з дискримінацією не побачила порушень у тому, що прем'єр-міністерка Румунії Віоріка Денчіле назвала окремих членів Європарламенту "аутистами" в нещодавньому телеінтерв'ю.

В ухваленому в Бухаресті в понеділок, 26 лютого, рішенні вісім членів Ради проти одного встали на захист керівниці румунського уряду, повідомляє DW.

Згідно з висновком Ради, висловлювання Денчіле на адресу окремих членів Європейського Парламенту були "в межах свободи висловлення думки, що не становить дискримінації".

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Раніше в лютому Денчіле, котра до того, як очолити румунський уряд, сама була європарламентаркою, розкритикувала своїх колишніх колег по Європарламенту. Під час виступу в ефірі одного з телеканалів країни Денчіле закинула деяким європарламентарям, що ті займаються дезінформацією.

Окремі члени Європарламенту "знають реальність, однак не бажають прийняти її", сказала вона. "Я вважаю, що ці люди аутисти та не бачать і не чують того, що є очевидним для тих, хто є добросовісним", - продовжила вона.

Згодом румунська прем'єр-міністерка вибачилася за свої висловлювання.