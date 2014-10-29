Жириновський лякає Україну псковською дивізією

Також політик "пожертвував на потреби Новоросії" різноманітні продукти харчування, передає ТСН.

Свою допомогу "ЛНР та ДНР" він прирівняв звільненню України від фашистських загарбників.

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Виступаючи перед своїми однопартійцями, Жириновський сказав, що Україна завжди була невід'ємною частиною або Російської імперії, або СРСР.

За його словами українські націоналісти захотіли володарювати світом, але "однієї псковської дивізії вистачить, щоб Україна припинила своє існування".