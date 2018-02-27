США виділять 40 мільйонів доларів на боротьбу з дезінформацією

Центр глобального взаємодії, який фінансується Вашингтоном, буде надавати гранти організаціям, що борються із зарубіжною пропагандою і дезінформацією.

На тлі звинувачень на адресу Росії у втручанні у вибори американського президента США створюють фонд для фінансування проектів, націлених на боротьбу з зарубіжною пропагандою і дезінформацією.

Ця ініціатива - частина партнерської угоди між Держдепартаментом і Міноборони США, яке у 2018 році виділить 40 млн доларів державному Центру глобальної взаємодії (state's Global Engagement Center, GEC), повідомила прес-служба Держдепартаменту у понеділок, 26 лютого, пише DW.

Ці кошти будуть, зокрема, спрямовані до спеціального фонду підтримки проектів по викриттю та боротьбі з пропагандою і дезінформацією, джерелом яких є інші країни. На отримання гранту GEC можуть претендувати громадські об'єднання, медіакомпанії, недержавні організації, дослідницькі центри та інші приватні і державні об'єднання, зазначається в повідомленні.

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Вже незабаром Держдеп почне розглядати заявки. Спочатку планується виділити на гранти 5 млн доларів. Крім цього GEC запустить серію пілотних проектів, розроблених спільно з Міноборони і теж спрямованих проти пропаганди і дезінформації.

"Це вкладення коштів дуже важливе, щоб підтвердити, що ми продовжуємо рішуче реагувати на зловмисний вплив і дезінформацію, і що в цій боротьбі ми можемо вдатися до більш тісної співпраці з нашими союзниками, Кремнієвої долиною та іншими партнерами", - зазначив заступник держсекретаря США з публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Стів Голдстейн.

16 лютого спецпрокурор США Роберт Мюллер представив перші результати розслідування передбачуваного втручання Росії у вибори американського президента. Звинувачення висунуті 13 громадянам Росії і трьом юридичним особам, в тому числі так званій "фабриці тролів" з Санкт-Петербурга та її співробітникам. 27 лютого міністр фінансів США Стівен Мнучін оголосив, що протягом найближчих 30 днів Вашингтон має намір ввести санкції проти РФ в якості відповідних заходів за втручання у вибори.