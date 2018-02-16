США звинуватили 13 росіян у втручанні в американські вибори, серед них - "кухар Путіна"

Громадяни РФ обвинувачуються у змові з метою обману Сполучених Штатів, фінансовому шахрайстві та шахрайства у мережі Інтернет, а також крадіжці ідентифікаційних даних.

Офіс спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання РФ у президентські вибори в США, повідомив про висунення обвинувачення 13 громадянам Росії у імовірному втручанні у президентські вибори в США у 2016 році.

Про це повідомляє Департаменту юстиції США на своєму офіційному сайті.

«Федеральна колегія присяжних в окрузі Колумбія 16 лютого 2018 року внесла обвинувальний акт проти 13 російських громадян та трьох російських організацій, які обвинувачуються у порушенні кримінальних законів США з метою втручання у вибори в США та політичні процеси», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСпецслужби США прогнозують нове втручання Росії у вибори в 2018 році«В обвинувальному акті висуваються обвинувачення усім відповідачам у змові з метою обману Сполучених Штатів, трьом відповідачам - у змові фінансового шахрайства та шахрайства у мережі, п'ятьом відповідачам - у крадіжці ідентифікаційних даних при обтяжливих обставинах», - наголосили в Департаменті юстиції.

Обвинувачення включає свідчення та визнання вини колишнім радником президента США з питань національної безпеки Майклом Флінном, екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа і радника екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафорта, а також його бізнес-партнера Ріка Гейтса. Окрім них - екс-радника Трампа у закордонних питаннях під час президентської кампанії у 2016 році Джорджа Пападопулоса.

В обвинуваченні вказано імена Євгена Пригожина (його називають "кухарем Путіна"), Михайла Бистрова, Михайла Бурчика (відомого також як Михайло Абрамов), Олександри Крилової, Анни Богачової, Сергія Полозова, Марії Бовди (відомої також як Марія Бєляєва), Роберта Бовди, Вадима Подкопаєва, Глеба Васильченко, Ірини Кавєрзіної, Володимира Венкова та Джейхуна Насими Огли (відомого ще як Асланов).

Також значаться компанії «Агентство інтернет-досліджень», «Конкорд-менеджмент» та «Конкорд-кейтеринг».