Держсекретар США: Стрілянина у парламенті Канади є терактом

Держсекретар США Джон Керрі впевнений, що інцидент зістріляниною у канадській столиціможна кваліфікувати як теракт, повідомляє РИА Новости.

"Очевидно, що кожен, хто навмисно з зарядженою рушницею нападає на людину у формі і потім йде у парламент, той, якщо судити про це розсудливо, здійснює теракт", - заявив він на прес-конференції за підсумками переговорів з канадським колегою Джоном Беірдом.

"Ми продовжимо посилювати взаємодію наших правоохоронних органів, захист кордонів та обмін інформацією (з Канадою)", - підкреслив держсекретар.

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Нагадаємо, що стрілянина у канадській столиці почалася вранці 22 жовтня біля військового меморіалу. Злочинець, озброєний дробовиком, убив пострілом в груди солдата почесної варти, а потім увійшов у розташовану поруч будівлю парламенту.

Поліцейські в ході перестрілки всередині будівлі застрелили нападника. За словами очевидців, було чутно близько 30 пострілів.