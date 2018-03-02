У Кенії медики помилково відкрили череп не тому пацієнту

На операційному столі випадково опинився чоловік, який надійшов у лікарню через набряк.

У кенійській лікарні хірурги помилково зробили операцію на мозку не тому пацієнту.

На операційному столі випадково опинився чоловік, який надійшов у лікарню через набряк і не потребував хірургічного втручання, повідомляє BBC News.

Його прийняли за пацієнта, у якого виявили тромб в мозку. Медики оперували його кілька годин і запідозрили помилку, коли не зуміли знайти тромб.

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За твердженням керівництва лікарні, прооперований пацієнт одужує. Стан пацієнта, який потребував видалення тромбу, також помітно покращився. Не виключено, що тепер він зможе обійтися без операції.

Після інциденту від роботи тимчасово відсторонили нейрохірурга, анестезіолога та двох медсестер. На захист співробітників лікарні, яких звинуватили в помилці, виступила лікарська профспілка. В організації вважають, що плутанина виникла через брак медичного персоналу та операційних.