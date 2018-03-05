Оскар 2018: у Лос-Анджелесі роздали перші статуетки
03:47, 05 березня 2018Світ
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Ювілейна, 90-а церемонія вручення премії Оскар 2018 за досягнення в галузі кінематографу проходить в Лос-Анджелесі у театрі " Долбі.
Марк Бріджес / REUTERS
У Лос-Анджелесі почалася ювілейна 90-я церемонія вручення премії Оскар.
Нагороду в номінації "Кращий актор другого плану" отримує Сем Роквелл, який зіграв у фільмі "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі".
Сем Роквелл / REUTERS
А в номінації "Кращий грим і зачіски" статуетку Оскар отримує фільм "Темні часи".
В номінації "Найкращі костюми" Оскар отримує Марк Бріджес, як художник по костюмах у фільмі "Примарна нитка".
Ювілейна, 90-а церемонія вручення премії Оскар 2018 за досягнення в галузі кінематографу проходить в Лос-Анджелесі у театрі " Долбі.
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