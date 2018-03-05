Оскар 2018: у Лос-Анджелесі роздали перші статуетки

Ювілейна, 90-а церемонія вручення премії Оскар 2018 за досягнення в галузі кінематографу проходить в Лос-Анджелесі у театрі " Долбі.

У Лос-Анджелесі почалася ювілейна 90-я церемонія вручення премії Оскар. Нагороду в номінації "Кращий актор другого плану" отримує Сем Роквелл, який зіграв у фільмі "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі". А в номінації "Кращий грим і зачіски" статуетку Оскар отримує фільм "Темні часи". В номінації "Найкращі костюми" Оскар отримує Марк Бріджес, як художник по костюмах у фільмі "Примарна нитка". Ювілейна, 90-а церемонія вручення премії Оскар 2018 за досягнення в галузі кінематографу проходить в Лос-Анджелесі у театрі " Долбі.

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