У Франції заперечують план передачі "Містраля" Росії в листопаді

Французька сторона не підтверджує призначення дати передачі першого універсального десантного корабля типу "Містраль" Росії на 14 листопада.

Про це повідомив ТАСС представник прес-служби Єлисейського палацу. "На даний момент у нас немає ніяких відомостей про це. Направляйте письмовий запит", - сказав співробітник Єлисейського палацу. Читайте такожРосійський віце-прем'єр сказав, коли Франція передасть перший "Містраль"

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