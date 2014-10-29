У Франції заперечують план передачі "Містраля" Росії в листопаді
16:39, 29 жовтня 2014Світ
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Французька сторона не підтверджує призначення дати передачі першого універсального десантного корабля типу "Містраль" Росії на 14 листопада.
Франція не підтвердила заяву російської сторони / info-prom.com.ua
Про це повідомив ТАСС представник прес-служби Єлисейського палацу.
"На даний момент у нас немає ніяких відомостей про це. Направляйте письмовий запит", - сказав співробітник Єлисейського палацу.
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