У Франції заперечують план передачі "Містраля" Росії в листопаді

16:39, 29 жовтня 2014
Світ
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Французька сторона не підтверджує призначення дати передачі першого універсального десантного корабля типу "Містраль" Росії на 14 листопада.

Франция не подтвердила заявление российской стороны / info-prom.com.ua

Про це повідомив ТАСС представник прес-служби Єлисейського палацу.

"На даний момент у нас немає ніяких відомостей про це. Направляйте письмовий запит", - сказав співробітник Єлисейського палацу.

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