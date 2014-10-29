Заява Лаврова щодо виборів у "ДНР" та "ЛНР" засмутила Євросоюз

В ЄС закликають РФ використати свій вплив, щоб вибори на Донбасі відбулися у відповідності до українського законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві речника верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, оприлюдненій сьогодні у Брюсселі.

”Ми шкодуємо у зв`язку із заявами міністра Лаврова про майбутнє визнання Росією виборів на території проголошених Луганської та Донецької «народної республік» в контексті реалізації Мінського протоколу. Ми нагадуємо, що Мінський протокол, підписаний представниками Російської Федерації і двома представниками самопроголошених ”республік”, передбачає дострокові місцеві вибори у частині Донецької та Луганської областей згідно з українським законом про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей”, - йдеться у заяві.

В ЄС зазначають, що проведення ”президентських” і ”парламентських” виборів самопроголошеними органами влади суперечать ”букві і духу Мінського протоколу і зірвуть прогрес у знаходженні сталого політичного рішення”.

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”ЄС не визнає ці вибори. Ми закликаємо Росію використати свій вплив, щоб допомогти провести місцеві вибори згідно із законодавством України. Це було б дуже позитивним внеском у реалізацію Мінськ протоколу”, - заявляють в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У рамках Мінських домовленостей сепаратисти зобов`язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України. Проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і глав так званих Донецької і Луганської ”народних республік”.

Разом з тим США і ЄС заявили, що проведення виборів у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» буде порушенням мінських домовленостей.

17 жовтня під час багатосторонніх переговорів в Мілані за участю президента РФ Володимира Путіна президент України Порошенко заявив, що місцеві вибори на Донбасі повинні пройти відповідно до підписаного ним напередодні закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей – 7 грудня.

28 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова визнати результати «виборів» у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».