РФ відправила на Донбас спецзагін ФСБ для "перевиховання" розперезавшихся бойовиків

Про це заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожРосія вивезла з Донбасу 150 тіл вбитих солдатів - Тимчук

"З метою наведення так званого порядку у середовищі терористів з Росії на територію АТО прибув диверсійний спецзагін ФСБ Російської Федерації, який називається Вимпел", - сказав Андрій Лисенко.

За його словами, в склад цього загону "входить близько 100 осіб, які будуть проводити саме каральні операції серед бойовиків".

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня у мережі виклали відеозаписи з камер спостереження, де, імовірно, зображені бойовики "Оплоту", які жорстоко б'ють ногами і прикладами людей на вулицях Донецька. На запису видно, як озброєні люди жостоко б'ють беззбройних ногами і прикладами. Дехто з побитих після екзекуції не може підвестися, і їх виносять бойовики. Там, де лежали побиті, залишаються великі калюжі крові. 29 жовтня після брифінгу РНБО, під час якого було продемонстровано відео кривавої бійки між донецькими терористами, "прем`єр-міністр Донецької народної республіки" Олександр Захарченко наказав заарештувати 12 терористів з "Оплоту" за участь у цьому побоїщі.