У Лаврова вважають, що псевдовибори в "ДНР" та "ЛНР" відповідають Мінським домовленостям

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ

Дата проведення місцевих виборів на Донбасі 7 грудня, яку пропонує Президент України, суперечить мінським домовленостям, “була включена в закон довільно, в односторонньому порядку, без будь-якого обговорення з ополченцями”.

Також російське відомство вважає, що закон про особливий порядок місцевого самоврядування “не може застосовуватися на практиці, оскільки в ньому не визначені конкретні райони його дії”.

Москва звинувачує Київ у начебто постійних обстрілах територій, контрольованих терористами, а також у невиконанні пунктів про децентралізацію влади та у здійсненні “штучних перешкод доставці гуманітарної допомоги з Росії”.

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"Мінські домовленості припускають також прийняття програми економічного відродження Донбасу. Однак вже після виборів до Верховної Ради київські політики стали говорити про те, що допомога південному сходу України надаватиметься тільки на тих територіях, які повернуться під контроль української влади, що прямо суперечить духу і букві Мінського протоколу", - наголосили в МЗС Росії.

“Загалом складається враження, що всі аргументи партнерів проти виборів 2 листопада переслідують мету максимально відстрочити їх проведення - мабуть, з розрахунку на те, що з настанням холодів проблеми у населення цього регіону посиляться, що позначиться на настроях і явці виборців”, - вважають у Москві.

Тож у російському міністерстві запевнили, буцімто позиція терористів щодо проведення виборів саме 2 листопада “правомірна і повністю відповідає узгодженим в рамках Мінських домовленостей тимчасовим параметрам”.

“Російська сторона настійно закликає…всіляко сприяти тому, щоб вибори 2 листопада стали кроком до подальшої нормалізації ситуації і всебічного врегулювання внутрішньоукраїнської кризи”, - йдеться в заяві.