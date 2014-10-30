КНДР вводить 21-денний карантин для іноземців через Еболу - BBC

Раніше Пхеньян заявляв, що заборонить в'їзд туристам через побоювання поширення лихоманки, передає BBC Україна.

Поки КНДР не повідомляла ні про один випадок захворювання Еболою на своїй території, та, як вважається, людей, які приїжджають туди з Західної Африки вкрай мало.

Читайте такожРосія і КНДР хочуть ввести безвізовий режим

За словами кореспондентів, такі кроки пояснюються прагненням КНДР відправити своїм громадянам сигнал, що зовнішній світ є небезпечним і його слід остерігатися.