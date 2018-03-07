Путін каже, що вже звик до статусу "світового лиходія"

При цьому він негативно відповів на питання, чи зачіпає його такого роду висловлювання.

Президент Росії Володимир Путін розповів, що його не зачіпає ярлик головного світового лиходія. Про це він сказав в інтерв'ю для пропагандистського фільму «Мир и порядок 2018».

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При цьому він негативно відповів на питання, чи зачіпає його такого роду висловлювання.

«Ні, я до цього давно звик. Є дуже хороші орієнтири, дуже хороші маяки. Цей маяк — інтереси РФ. Якщо я відчуваю, що я нікуди не звернув, йду правильно, все інше мене взагалі не цікавить. Просто мене це не відволікає від вирішення завдань, які я вважаю першочерговими для своєї країни», — сказав Путін.

Нагадаємо, раніше під час обговорення Статуту ООН постпред США Ніккі Хейлі сказала, що влада деяких країн «часто посилаються на суверенітет, щоб виправдати свою поведінку». За її словами, в Україні Росія залишається «окупуючою державою» і «дестабілізуючою силою». «Суверенні права нації є фундаментальними. Але коли ми не дотримуємося принцип суверенітету, дозволяючи режимам Кім Чен Ина, Башара Асада і Володимира Путіна діяти безкарно, все йде з точністю до навпаки», — заявила Хейлі.