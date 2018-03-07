У столиці Австрії невідомий поранив ножем трьох людей

Невідомий чоловік з ножем нападав на перехожих біля віденського парку Пратер.

У Відні чоловік із ножем напав на людей, щонайменше три людини поранені.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на австрійські ЗМІ та поліцію.

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Атака сталася в середу ввечері, 7 березня. Невідомий чоловік із ножем нападав на перехожих людей біля столичного парку Пратер.

Три людини отримали серйозні травми, йдеться в повідомленнях австрійських ЗМІ з посиланням на прес-секретаря поліції.

Як пише Austria Press Agency, першими потерпілими виявилися членами однієї родини - чоловік, жінка і їхня доросла донька. Пізніше було скоєно напад на ще одну людину - це сталося біля Північного вокзалу Відня.

Мотив нападника поки невідомий, зазначили в поліції. Співробітники правоохоронних органів опитують свідків.

Через події відбулися затримки у русі поїздів віденської підземки, повідомляє видання.