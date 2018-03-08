У Бельгії розпочинає роботу щорічний Брюссельський форум (фоторепортаж)

До порядку денного для обговорення внесено питання трансатлантичної довіри, починаючи торгівлею і завершуючи обороною.

В Бельгії розпочинає роботу триденний міжнародний Брюссельський форум «Переглянути, перезавантажити, перебудувати: стратегії під час недовіри».

Як передає власний кореспондент УНІАН, захід, який є другою, за оцінками експертів, міжнародною подією після Мюнхенської безпекової конференції, будуть висвітлювати більше 150 журналістів.

Щорічний Брюссельський форум організовує американський Фонд Джермана Маршалла.

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Серед учасників форуму заявлені прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президент Грузії Гіоргі Маргвелашвілі, Високий представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, делегація конгресменів США, європейський комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом, заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, віце-премєр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт.

Для обговорення заявлені питання перебудови трансатлантичної довіри, довіри до засобів масової інформації, торгівлі, рівність у сфері економіки, технологічна революція, питання біженців, пріоритети у трансатлантичній безпеці.