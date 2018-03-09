Американський безпілотник провів розвідку біля узбережжя анексованого Криму

Американський розвідувальний безпілотник здійснював польоти вздовж узбережжя окупованого Росією Криму.

Розвідувальні літаки ВПС США і Великобританії здійснили багатогодинні польоти поблизу кордонів Росії на Балтиці і Чорному морі.

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За даними моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, стратегічний розвідувальний літак Королівських ВПС RC-135W здійснив політ поблизу кордонів Ленінградської і Псковської областей РФ, перебуваючи в повітряному просторі Естонії.

Стратегічний розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B здійснював прольоти на висоті 16 тис. м від західного краю анексованого Росією Криму уздовж його західного і південного узбереж, а також усього узбережжя Краснодарського краю до Сочі.