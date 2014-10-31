Військові експерти вважають, що Пореченков стріляв бронебійно-запальними кулями

Військові експерти стверджують, що по кадрах відеозапису зі стріляючим Михайлом Пореченковим в частині Донецького аеропорту, яка зайнята бойовиками, чітко видно, що патрони не холості, а бойові.

Про це повідомляє Lenta.ru, уточнюючи, що з військовими експертами зміг поспілкуватися редактор видання.

«Судячи з колірного маркування боєприпасів, в кулемет заряджені патрони для великокаліберного кулемета калібру 12,7х108 міліметрів з бронебійно-запалювальною кулею Б-32», - цитує експертів портал.

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Раніше в мережі з'явилися кадри, на яких Пореченков стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками.

Пізніше СБУ завела справу на актора за стрілянину в аеропорту. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

У свою чергу, Пореченков заявив, що кадри, на яких він стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками, нібито були постановочними, а патрони холостими.