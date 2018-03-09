Собача терапія: в Сіднеї собак залучили до роботи в суді зі свідками (відео)

Тисяча собак-волонтерів раніше встигла розрадити пацієнтів лікарень, притулків для старих та в'язниць.

В Австралії спеціально відібрані песики разом зі своїми власниками-волонтерами заходять до сіднейського суду, щоб поспілкуватися з учасниками судових процесів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. «Собаки можуть зробити так, щоб ви почувалися комфортно, менш напружено та стривожено», - каже представниця організації.

Тисяча собак-волонтерів із цієї організації раніше встигла розрадити пацієнтів лікарень, притулків для старих та навіть, в'язниць. Як експеримент песиків запросили попрацювати і зі свідками в суді. Власники собак кажуть, що допомога чотирилапих безцінна, особливо, коли свідчення дають діти чи коли слухають справи про домашнє насильство.

«Багато жінок плачуть, вони дуже засмучені. Але за якихось 5-10 хвилин взаємодії вони всміхаються», - додають волонтери.

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До самої зали суду песиків не пускають, щоб ті не відвертали уваги учасників процесу. Утім, у приміщенні достатньо кімнат, де свідки можуть поспілкуватись із собаками. І працівники суду певні, що такий контакт справді допомагає.

«Зниження тривожності в суді означає - кращі свідчення, кращі виступи та надійніші докази», - каже співробітник суду.

Свою співпрацю із собаками австралійські суди лише розширюватимуть. Згодом розрадитися під час спілкування з чотирилапими можна буде в 10 судах столиці та регіонів.

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