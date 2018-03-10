Німеччина і Франція відмовилися представити план поглиблення єврозони на саміті ЄС

Сторони повинні були підготувати план поглиблення фінансового співробітництва.

Французький президент Еммануель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель не стануть виступати зі спільним планом реформування єврозони на саміті ЄС, що відбудеться в кінці березня.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Spiegel.

За інформацією видання, німецька влада всіх рівнів дає зрозуміти, що ніякі пропозиції висуватися не будуть, а розробка даного пункту скасована.

Ймовірно причиною перенесення стало те, що під час коаліційних переговорів ХДС і СДПН не обговорювали питання поглиблення єврозони.

Читайте такожМеркель і Макрон планують до березня затвердити загальну пропозицію щодо реформи ЄС

Раніше в грудні Меркель і Макрон спільно заявили про намір представити рекомендації по поглибленню єврозони. Зараз у ФРН заявляють, що робота над пропозиціями німецької сторони продовжиться тільки після завершення формування кабінету міністрів.

Поглиблення єврозони було заплановано на наступні після саміту 18 місяців. Зокрема, планувалося посилення фінансового співробітництва - створення спільного Європейського валютного фонду, впровадження посади міністра фінансів Євросоюзу і координація всіх держав-членів ЄС у питаннях фінансової політики.