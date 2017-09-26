Макрон запропонував провести масштабну реформу Європейського Союзу

Президент Франції Еммануель Макрон представив широкому загалу плани масштабної реформи Європейського Союзу.

Як передає Deutsche Welle, у виголошеній у вівторок, 26 вересня, в паризькому університеті Сорбонна промові Макрон висловився за створення посади міністра фінансів Єврозони та багатомільярдного спільного бюджету Єврозони.

Крім того, президент Франції пропонує змінити правила оподаткування в усіх країнах-членах Єврозони. Серед озвучених ним ініціатив - і створення єдиного парламенту для країн ЄС, які мають спільну європейську валюту. На думку Макрона, такий парламент слід наділити широкими повноваженнями.

Читайте такожПорошенко і Макрон домовилися про подальшу роботу щодо "нормандського формату" і миротворців ООН

Ще однією темою, де, як вважає глава Французької держави, країнам ЄС слід істотно поглибити співпрацю, є оборонна галузь. Він пропонує, зокрема, спільний оборонний бюджет ЄС та спільні сили реагування.

У списку запропонованих Макроном ініціатив також створення спільної служби захисту населення від наслідків природних катастроф та поглиблення співпраці європейських спецслужб. Президент Франції прагне й покращення координації дій задля подолання кризи біженців. Він не оминув увагою і запровадження єдиних для всього ЄС ідентифікаційних документів.