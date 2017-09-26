Макрон запропонував провести масштабну реформу Європейського Союзу
Президент Франції Еммануель Макрон запропонував низку нововведень щодо функціонування ЄС.
Президент Франції Еммануель Макрон представив широкому загалу плани масштабної реформи Європейського Союзу.
Як передає Deutsche Welle, у виголошеній у вівторок, 26 вересня, в паризькому університеті Сорбонна промові Макрон висловився за створення посади міністра фінансів Єврозони та багатомільярдного спільного бюджету Єврозони.
Крім того, президент Франції пропонує змінити правила оподаткування в усіх країнах-членах Єврозони. Серед озвучених ним ініціатив - і створення єдиного парламенту для країн ЄС, які мають спільну європейську валюту. На думку Макрона, такий парламент слід наділити широкими повноваженнями.
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Ще однією темою, де, як вважає глава Французької держави, країнам ЄС слід істотно поглибити співпрацю, є оборонна галузь. Він пропонує, зокрема, спільний оборонний бюджет ЄС та спільні сили реагування.
У списку запропонованих Макроном ініціатив також створення спільної служби захисту населення від наслідків природних катастроф та поглиблення співпраці європейських спецслужб. Президент Франції прагне й покращення координації дій задля подолання кризи біженців. Він не оминув увагою і запровадження єдиних для всього ЄС ідентифікаційних документів.