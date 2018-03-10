ЗМІ дізналися про підготовку угоди Трампа зі спецпрокурором Мюллером

Представники Трампа припускають, що президент погодиться на розмову, якщо спецпрокурор назве дату закінчення слідства.

Адвокати президента США Дональда Трампа хочуть домовитися про угоду зі спецпрокурором з розслідування «російської справи» Робертом Мюллером.

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Як повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, адвокати хочуть організувати бесіду президента з Мюллером в обмін на швидке завершення слідства.

Представники Трампа припускають, що президент погодиться на розмову, якщо спецпрокурор назве дату закінчення слідства або хоча б частини розслідування, що стосується американського президента. Вони хочуть запропонувати термін 60 днів з моменту, коли відбудеться бесіда, сказало одне з джерел WSJ.

Також адвокати хочуть обговорити питання, які будуть задаватися Трампу в ході бесіди, кажуть співрозмовники видання. На думку захисників, вони повинні в основному стосуватися звільнення Майкла Флінна з посади радника президента з національної безпеки і Джеймса Комі з посади директора ФБР.

Одне з джерел зазначило, що обговорення угоди з Мюллером знаходиться на дуже ранній стадії.

Як повідомляв УНІАН, Роберт Мюллер розслідує втручання Росії у вибори президента США в 2016 році і зв'язки між Москвою і передвиборним штабом Трампа. У лютому повідомлялося, що Трамп хоче дати свідчення Мюллеру попри поради юристів не робити цього.