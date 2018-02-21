Польська опозиція представила альтернативний проект скандального закону про Інститут нацпам'яті

Голова опозиції заявив, що польська історична політика "не може писатися під диктовку Кремля".

Вчора опозиційна партія "Громадянська платформа" представила у польському Сеймі свій проект поправок до закону про Інститут нацпам'яті.

Голова польської опозиції Гжегож Схетина заявив, що польська історична політика "не може писатися під диктовку Кремля, який хоче посварити нас з ключовими союзниками та сусідами", повідомляє Onet.pl.

Читайте такожСуперечка щодо історії не повинна послабити зв'язки між поляками і українцями – МЗС Польщі"Складаємо поправки до закону про Інститут національної пам'яті, які виправлять помилки попередніх поправок. Польський парламент повинен відреагувати ну цю ситуацію. Заява держсекретаря США Рекса Тіллерсона, рішення Верховної Ради України, зрештою жорстка заява прем'єра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньяху - все це показує, де ми зараз є і до чого призводить бездумна політика уряду ПіС", - заявив Схетина.

Проект вже направили до президента Анджея Дуди. Опозиціонери мають час до кінця місяця, оскільки з березня закон має набрати чинності.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.