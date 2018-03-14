Смерть бізнес-партнера Березовського викликала «серйозні питання» у поліції (відео)

Протягом багатьох років бізнесмен страждав захворюванням крові. У той же час, як розповіли «Комерсанту» знайомі Глушкова, на його тілі було видно сліди задушення.

Одночасно зі справою про отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії йде ще одне розслідування, що стосується вихідців з Росії.

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13 березня колишній перший заступник гендиректора «Аерофлоту» 69-річний Микола Глушков був знайдений мертвим у себе вдома в Лондоні. Про це Business FM повідомив його адвокат Андрій Боровков з посиланням на родичів Глушкова.

Протягом багатьох років бізнесмен страждав захворюванням крові. У той же час, як розповіли «Комерсанту» знайомі Глушкова, на його тілі було видно сліди удушення.

Раніше топ-менеджер був заочно засуджений в Росії до восьми років ув'язнення за розкрадання коштів авіакомпанії і втік до Великобританії. Глушков був партнером Бориса Березовського, знайденого повішеним у Лондоні в березні 2013 року. Відомо, що він називав Березовського «своїм єдиним другом» і у версію про його самогубство не вірив.

На офіційному рівні гіпотези про причетність Росії до загибелі Глушкова поки не озвучувалися, про санкції не йдеться. Тим не менш без підозр не обійшлося, говорить старший міжнародний кореспондент CNN в Лондоні Нік Пейтон Уолш:

«Слід відразу попередити, що розслідування перебуває на дуже ранній стадії, а причина смерті поки не оголошена. Тим не менш слідчі дії веде антитерористичний підрозділ Скотланд-Ярду — багато в чому саме через атмосферу підозрілості і, можна сказати, страху, охопила Лондон через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки. Як говориться в офіційній заяві поліції, на даному етапі вони не вважають, що інциденти можуть бути пов'язані. Крім того, справедливості заради варто відзначити, що раніше в пресі писали про те, що в Глушкова були проблеми зі здоров'ям. Тим не менш, незважаючи на всі застереження, те, що ще один чоловік, який перейшов дорогу російській владі, знайдений мертвим у себе вдома, тим більше в часи такої напруженості, викликає безліч серйозних питань».