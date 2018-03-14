Українські журналісти побували у рідному містечку Меркель та поспілкувалися з її вчителем (відео)
21:12, 14 березня 2018Світ
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ТСН розшукала колишнього вчителя математики і класного керівника канцлера.
У східнонімецькому місті Темплін всього 16 тисяч мешканців. ТСН розшукала колишнього вчителя математики і класного керівника Ангели Кастнер, котру усі знають як Меркель. Він поділився спогадами про її навчання та "політичну" юність.
Як повідомляв УНІАН, Меркель вчетверте стала канцлером Німеччини.
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