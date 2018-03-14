Українські журналісти побували у рідному містечку Меркель та поспілкувалися з її вчителем (відео)

ТСН розшукала колишнього вчителя математики і класного керівника канцлера.

У східнонімецькому місті Темплін всього 16 тисяч мешканців. ТСН розшукала колишнього вчителя математики і класного керівника Ангели Кастнер, котру усі знають як Меркель. Він поділився спогадами про її навчання та "політичну" юність.

Як повідомляв УНІАН, Меркель вчетверте стала канцлером Німеччини.