Меркель вчетверте стала канцлером Німеччини

Таким чином в країні завершилася політична криза, що тривала з осені 2017 року.

Через 171 день після парламентських виборів 14 березня 2018 року Бундестаг нарешті обрав Ангелу Меркель канцлером Німеччини. Відповідне рішення підтримали 364 депутата Бундестагу шляхом таємного голосування.

Як повідомляє Spiegel.online, при цьому проти Меркель проголосували 315 депутатів, ще дев'ять утрималися.

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Підтримку Меркель забезпечили депутати від коаліції партій ХДС, ХСС і СДПГ, яка за підсумками виборів отримала 399 з 709 місць у парламенті ФРН.

Таким чином Меркель стала канцлером Німеччини в четвертий раз поспіль. До цього на чотири терміни канцлером ФРН вдавалося обиратися тільки Гельмуту Колю, який очолював уряд країни з 1982 по 1998 р.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Німеччині пройшли 24 вересня 2017 року. За їх результатами консервативний блок у складі Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Християнсько-демократичного союзу (ХДС) під керівництвом Ангели Меркель переміг з 33% голосів виборців, однак цього виявилося недостатньо для отримання більшості в парламенті. Відразу ж після виборів колишні партнери блоку Меркель по коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка набрала на виборах 20,5% голосів, заявили про намір перейти в опозицію.

Спочатку обговорювався варіант так званої "ямайської коаліції" з партій ХДС/ХСС, Вільної демократичної партії Німеччини (ВДпН) і "Союз-90"/"зелені", однак після тривалих дискусій коаліційні переговори були припинені, що спровокувало затяжну політичну кризу в країні.

В результаті, щоб уникнути повторних виборів, ХДС, ХСС та СДПН прийняли рішення почати нові переговори, за підсумками яких 12 березня 2018 року сторони підписали коаліційну угоду.