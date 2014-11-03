Британський регулятор розглядає сім скарг на новини та документальні фільми Russia Today

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, йдеться про упередженість та перекручування фактів при висвітленні конфлікту в Україні. Попередньо Ofcom позбавив ліцензії на мовлення, контрольовану владою Ірану, компанію Press TV.

Представник Ofcom Еліотт Болл, втім, відмовився коментувати можливе позбавлення RT ліцензії, з причини того, що розслідування скарг проти російської компанії і надалі триває.

Читайте такожПольща скасувала акредитацію журналіста агентства «Россия сегодня»Тим часом RT додала до своєї англомовної сітки мовлення 5 годин, які присвячуватимуться суто Великій Британії, запустивши новий канал RT UK, який планує зробити третім за популярністю в країні. Російська компанія планує вдвічі збільшити штат свого лондонського бюро, довівши кількість співробітників до ста.

Нагадаємо, Ангела Меркель підтвердила, що припускає можливість виходу Великобританії з Європейського Союзу.