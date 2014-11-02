ЗМІ: Меркель вперше допустила можливість виходу Британії з ЄС

Про це пише німецький журнал Der Spiegel з посиланням на джерела у відомстві федерального канцлера і в міністерстві закордонних справ, передають РИА Новости.

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Видання зазначає, що приводом для цього стало зовсім не небажання прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона сплачувати додатковий внесок до бюджету Єврокомісії розміром більш ніж 2 млрд євро.

Набагато більше занепокоєння викликали ознаки того, що Девід Кемерон прагне остаточно ввести обмеження на кількість мігрантів з країн ЄС у Великобританію. За даними Der Spiegel, це є явним порушенням центральної частини договорів ЄС про свободу пересування.

Як повідомляють джерела в уряді, під час зустрічі тет-а-тет з Девідом Кемероном в рамках останнього саміту ЄС Ангела Меркель дала зрозуміти британському прем'єру, що, якщо він продовжить наполягати на своїй міграційній ініціативі, у відносинах Великобританії і ЄС буде досягнута "точка неповернення".