"Нісенітниця, маячня, нонсенс": Путін відреагував на звинувачення РФ в отруєнні Скрипаля

Путін заявив, що якби проти Скрипаля була застосована бойова отруйна речовина, він загинув би відразу.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до подолання будь-яких труднощів у відносинах із зарубіжними партнерами, зокрема з Європою, незважаючи на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у своєму виборчому штабі.

«Незважаючи на всі складнощі, ми готові працювати спільно, готові до обговорення будь-яких питань та їх подолання», - сказав Путін журналістам, відповідаючи на питання про взаємини із зарубіжними країнами, зокрема, європейськими, на тлі ускладнення відносин з Великобританією у зв'язку зі справою екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

При цьому він заявив, що якби проти Скрипаля було застосовано бойову отруйну речовину, він загинув би відразу.

«Перше, що приходить в голову, якщо б це було бойова отруйна речовина, то люди загинули б на місці. Це очевидний факт, це треба просто розуміти», - сказав Путін.

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За його словами, у Росії немає таких отруйних засобів.

«Ми все своє хімічна зброя знищили під контролем міжнародних спостерігачів, причому зробили це першими на відміну від наших партнерів, які це обіцяли зробити, але своїх зобов'язань досі, на жаль, не дотримали», - сказав Путін.

При цьому він заявив, що Росія готова до спільного розслідування.

«Будь-яка розсудлива людина розуміє, щоб це повна нісенітниця, маячня, нонсенс, що хтось у Росії дозволив подібні витівки напередодні президентських виборів і Чемпіонату світу по футболу. Це просто немислимо», - сказав Путін.

«Ми зацікавлені в тому, щоб відносини у світі між державами на всіх континентах розвивалися позитивно і з цього б складалася міжнародна порядок денний», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в англійській Солсбері 4 березня. Велика британія звинуватила Росію в причетності до замаху. Прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів, припинення контактів на високому рівні та перевірці підозрілих банківських рахунків росіян в якості відповіді на злочини. Москва заперечує звинувачення.