Альфа-банк побачив у впевнененій перемозі Путіна зниження вірогідності структурних реформ

В аналітичній записці «Альфа-банку» зазначається, що уряд зосередиться на бюджетній політиці, а реформи відсуне на другий план.

"Впевнена перемога" Володимира Путіна на виборах президента РФ знижує імовірність проведення в країні економічних реформ.

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Як повідомляє російська газета «Ведомости», про це йдеться у звіті аналітиків «Альфа-банку» за підсумками виборів. Так, згідно з результатами обробки 99% бюлетенів, Путін отримав 77% голосів взяли участь у виборах виборців і більше 50% – від загального облікового складу.

На думку експертів, ці цифри дають президенту мандат на економічні реформи, однак він навряд чи скористається ним. У записці «Альфа-банку» зазначається, що уряд зосередиться на бюджетній політиці, а структурні реформи відсуне на другий план.

Директор аналітичного департаменту «Локо-інвесту» Кирило Тремасов, в свою чергу, підкреслює ,що головне завдання нового президентського терміну Путіна все ж полягає в тому, щоб оживити економіку. При цьому експерт допускає, що дана задача, швидше за все, розглядається без серйозних структурних реформ (судів, держрегулювання, проведення приватизації), а основний акцент буде зроблено на кредитне стимулювання.

«У короткостроковому плані це може дати позитивний результат, і ось тоді інтерес до структурних реформ дійсно повністю зникне», – вважає він.

Керівник Економічної експертної групи Євсєй Гурвич помітив, що вікно можливостей для реформ відкривається відразу після виборів.

Напередодні третього терміну Путін, як наголошується, вже пропонував програму реформ, але після виборів стимули до реформ були ослаблені високими цінами на нафту, а потім пішла агресія проти України та санкції. Тоді, за словами Гурвича, пріоритети змінилися: довелося відновлювати макроекономічну стабільність, а на перший план вийшла геополітика.

Директор Центру розвитку ВШЕ Наталія Акіндінова допустила, що реформи можуть бути проведені у соціальній та пенсійній сферах, а також у сфері держуправління. Але без серйозних змін ділового клімату і зниження частки держави в економіці збільшити зростання інвестицій в основний капітал, як це доручав Путін, на її думку, не вдасться.

За довгостроковим прогнозом Центру розвитку ВШЕ, до кінця нового терміну Путіна темпи зростання економіки збережуться на рівні 2%.

Нагадаємо, Держдепартамент США стверджує, що через дії американських санкцій російський бюджет недоотримав близько 3 мільярдів доларів.