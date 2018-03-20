У Франції затримали Ніколя Саркозі - ЗМІ
10:16, 20 березня 2018Світ
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Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року.
Ніколя Саркозі / REUTERS
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року.
Про це повідомляє Le Monde з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Як повідомляється, зараз Саркозі перебуває під вартою в будівлі судової поліції у справі незаконного фінансування владою Лівії його президентської кампанії 2007 року.
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Колишнього президента можуть тримати під вартою до 48 годин.
Раніше повідомлялося, що Саркозі постане перед судом у справі про незаконне фінансування іншої його передвиборної кампанії - 2012 року. Тоді він програв вибори соціалісту Франсуа Олланду. Саркозі заявляв, що не знав про перевищення видатків.
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