У Франції затримали Ніколя Саркозі - ЗМІ

Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як повідомляється, зараз Саркозі перебуває під вартою в будівлі судової поліції у справі незаконного фінансування владою Лівії його президентської кампанії 2007 року.

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Колишнього президента можуть тримати під вартою до 48 годин.

Раніше повідомлялося, що Саркозі постане перед судом у справі про незаконне фінансування іншої його передвиборної кампанії - 2012 року. Тоді він програв вибори соціалісту Франсуа Олланду. Саркозі заявляв, що не знав про перевищення видатків.